Вивчення іноземної мови уповільнює старіння мозку

До такого висновку дійшли вчені з університету Единбурга, які досліджували різні функції мозку в людей, спочатку обстеживши їх у дитинстві, а потім у літньому віці.

Фахівці виявили, що у людей зі знанням другої мови поліпшуються навички читання, мовлення і розумові здібності загалом.

Експерти використовували дані тестів на розумовий розвиток 262 уродженців Единбурга, а потім порівнювали когнітивні функції мозку серед тих самих людей в 70-річному віці. Насамперед звертали увагу на те, як за ці роки змінилися пізнавальні здібності піддослідних.

Кожен учасник цього дослідження володів хоча б однією іноземною мовою. 195 осіб з 262 вивчили другу мову у віці до 18 років, решта - після 18.

Дослідження тривало від 2008 до 2010 року, його результати опублікував журнал Annals of Neurology.

За результатами дослідження, ті, хто володіє двома або більше мовами, мають і більш розвинені пізнавальні здібності. Особливо це проявляється у читанні та в загальній кмітливості.

Причому це твердження однаково правильне як для тих, хто вивчив другу мову до 18 років, так і для тих, хто опанував її пізніше.

Попереднє дослідження на цю саму тему дійшло висновку, що двомовність затримує захворювання деменцією на кілька років.

Важливе питання, яке ставили перед собою автори попереднього дослідження, полягало в тому, чи поліпшує вивчення другої мови когнітивні функції, чи просто люди з більш розвиненими пізнавальними здібностями більше схильні до того, щоб бути двомовними.

Професор Томас Бак з Університету Единбурга вважає, що знайшов відповідь на це питання.

За його словами, дослідники виявили дуже показову структуру мислення у випробовуваних: у них поліпшувалася увага, концентрація і побіжна мова. І це пояснюється не загальною розумовою розвиненістю, а саме вивченням другої мови.

"Отримані результати мають значну практичну цінність, - переконаний професор Бак. - Мільйони людей по всьому світу вивчають другу мову в дорослому віці. Наше дослідження показує, що двомовність, у якому б віці не вивчалася мова, може позитивно вплинути на старіючий мозок".

Проте він також визнав, що це дослідження порушило багато інших питань. Наприклад, чи може вивчення другої мови справляти такий же позитивний ефект на когнітивну функцію людини в старості, і чи є перевага у тих, хто активно говорить другою мовою, над тими, хто володіє нею пасивно.

"Це дослідження прокладає шлях для подальшого вивчення причинно-наслідкового зв'язку білінгвізму із запобіганням зниженню когнітивних здібностей", - вважає професор Альваро Паскуаль-Леоне з Медичної школи Гарварду.

www.bbc.co.uk