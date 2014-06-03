Вчені виявили "гормон ситості"

У дослідженні, опублікованому 1 червня в журналі Nature Neuroscience, вчені виявили, що гормон лептин, який традиційно вважали задіяним тільки в обміні речовин і контролі ваги, діє також на інші типи нервові клітини, що відповідають за апетит.

Лептин є природним гормоном, що здатний блокувати почуття голоду за допомогою впливу на гіпоталамус. Гормон виробляється в жирових клітинах і інформує мозок про стан метаболізму організму. Якщо тварині не вистачає лептину або його рецептори працюють неправильно, то споживання їжі стає надмірним і розвивається ожиріння.

Щоб перевірити цю теорію, дослідники вибірково видалили рецептори лептину у дорослих мишей і протягом 5 днів контролювали споживання води і їжі, а також їх фізичну активність. Вчені виявили, що під впливом лептину миші починали їсти менше, а інший гормон - грелін - підвищував їх потребу в їжі.

На думку фахівців, виявлені властивості гормону, про яких навіть не підозрювали останні 20 років, можуть бути використані для розробки нових ліків проти порушень обміну речовин, у тому числі проти ожиріння і діабету.

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