Ознаки кризи середнього віку у чоловіків

Дослідники провели опитування серед 2000 чоловіків. В результаті опитування їм вдалося виявити деякі ознаки кризи середнього віку, про яких більшість жінок можуть і не здогадуватися. Наприклад, бажання чоловіка несподівано почати займатися спортом, записатися в тренажерний зал або пробігти марафон може говорити про те, що він вперше відчув себе вже немолодим. І дуже сильно захотів продовжити цю молодість. З цим же пов'язані і думки про нанесення татуювань.

Результати опитування показали, що класичні ознаки кризи середнього віку, типу депресій і прагнень завести молоду коханку, вже давно застаріли. Так вважає 30% опитаних, а 25% називали ці традиційні ознаки кліше. В даний час кризу можна розгледіти, наприклад, за рішенням чоловіки почати користуватися зволожуючим кремом або вживати пробіотичні йогурти.

Деякі чоловіки несподівано починають їздити на роботу не в автомобілі, а на велосипеді. Хтось заводить аккаунт в соцмережі, а когось приваблюють останні новомодні дієти. Опитування показало, що половина чоловіків старше 40 і 50 років намагаються виглядати спортивними і більш стрункими, і заради цього вони можуть піти на багато чого, в тому числі і захоплення екстремальними видами спорту.

Виявляється, з типовою кризою середнього віку чоловіки стикаються в 45 років, який триває, в середньому, трохи більше року. Втім, 70% опитаних сказали, що цим терміном люди просто позначають будь-нестандартна поведінка чоловіків старше 40 років.

med2.ru