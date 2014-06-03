Клітковина захищає від діабету і алергічних реакцій

Вміст клітковини у раціоні безпосередньо пов'язане з алергіями, астмою, аутоімунними захворюваннями, впевнені фахівці. І зв'язок цей працює через бактерії, що живуть в шлунково-кишковому тракті (ШКТ) людей. Взагалі ШКТ критично важливий для роботи імунітету. В залежності від складу мікробіома в ШКТ стан людини може змінюватися, каже професор Чарльз Макей з Монашського університету.

На Заході в раціоні людей мало клітковини і багато оброблених продуктів. Це виливається в набір надлишкової ваги і розвитку недуг. Коли Макей порівнював мікробіом африканських та італійських дітей, були виявлені ключові відмінності. Серед африканських дітей рідко зустрічається астма та алергія. Більш того, їх мікробіом був максимально різноманітний і володів специфічними бактеріями, що розщеплюють клітковину. В результаті розщеплення виробляються коротколанцюгові жирні кислоти.

Ці сполуки важливі для підтримки ШКТ й імунної системи в нормі. Зокрема, жирні кислоти володіють протизапальним ефектом, зберігають вистилання кишечника, запобігаючи просочуванню бактерій крізь стінки кишечнику.

Меддэйли