Французам доплачуватимуть за здоровий спосіб життя

У рамках проекту близько 20 організацій протягом 6 місяців будуть надавати фінансову підтримку працівникам, які приїжджають на роботу на велосипеді. Згідно з заявою Міністерства транспорту, 10 тис. учасників експерименту зможуть отримати по 0,25 євро за кожен подоланий на велосипеді кілометр. Французькі ЗМІ підрахували, що в середньому щомісячна доплата працівнику, який живе в п'яти кілометрах від місця роботи, складе 50-60 євро.

В деяких інших європейських державах вже працюють системи заохочення велоспорту. В Нідерландах, Данії, Німеччини, Бельгії і Великобританії працівники, які використовують велосипеди в якості основного транспорту, користуються податковими привілеями або отримують фінансову підтримку при покупці велосипеда, або виплати за пройдений кілометраж. Подібні ініціативи дозволили значно збільшити частку велосипедистів в міському трафіку. Так, у Нідерландах на велосипедах пересувається близько 25% населення.

remedium.ru