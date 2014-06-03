Соцмережі впливають на емоційний стан користувачів
17:58, 03 червня 2014Зарубіжні новини
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Емоції (як позитивні, так і негативні), що містяться в постах, поширюються серед читачів на несвідомому рівні
Фото: REUTERS
Американські вчені підтвердили вплив негативних і позитивних постів у фейсбуці на настрій, йдеться в статті, опублікованій в науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), пише Газета.ру.
У ході дослідження, що проводилося онлайн, вчені змогли охопити близько 680 тис. осіб.
За словами вчених, емоції, що містяться в постах, поширюються серед читаючих людей на несвідомому рівні, а це значить, що людина, яка прочитала негативний статус, може і не зрозуміти, чому погіршився настрій.
Внаслідок цього вони пропонують людям приділяти менше часу читанню постів у соціальних мережах, особливо в Facebook.
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