Соцмережі впливають на емоційний стан користувачів

Американські вчені підтвердили вплив негативних і позитивних постів у фейсбуці на настрій, йдеться в статті, опублікованій в науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), пише Газета.ру.

У ході дослідження, що проводилося онлайн, вчені змогли охопити близько 680 тис. осіб.

За словами вчених, емоції, що містяться в постах, поширюються серед читаючих людей на несвідомому рівні, а це значить, що людина, яка прочитала негативний статус, може і не зрозуміти, чому погіршився настрій.

Внаслідок цього вони пропонують людям приділяти менше часу читанню постів у соціальних мережах, особливо в Facebook.