Споживання молока уповільнює розвиток остеоартриту у жінок

Такого висновку дійшли дослідники Гарвардської медичної школи, чия стаття опублікована в журналі Arthritis Care & Research.

Відомо, що споживання молока благотворно впливає на стан кісткової системи в будь-якому віці. Вчені на чолі з Робертом Макліном (Robert R. McLean) припустили, що молоко може також позитивно впливати на здоров'я суглобів. «Остеоартрит розвивається і прогресує під впливом безлічі факторів, крім стоншення суглобового хряща, - пояснює дослідник. - Важливу роль грає також зміна в складі і формі кісток, погіршення пропріоцепції. Ці чинники, у свою чергу, можуть бути піддані впливу макро - і мікронутрієнтів, що містяться в нашому щоденному раціоні».

Щоб перевірити цю гіпотезу, дослідники відібрали 2148 американців з рентгенологічно підтвердженим остеоартритом хоча б одного колінного суглоба. Середній вік учасників становив 62 роки, більше половини з них були жінками. Всі учасники були опитані щодо частоти споживання молока. Спостереження за пацієнтами тривало близько 4 років, протягом яких учасникам призначалися повторні рентгенологічні дослідження колінних суглобів для оцінки прогресування захворювання.

Результати показали, що у жінок, які взагалі не п'ють молоко, звуження міжсуглобової щілини за 4 роки становило 0,38 мм. Однак у жінок, які випивають до 6 склянок молока в тиждень, межсуглобова щілина звузилася лише на 0,29 мм, а у випивають по 7 склянок на тиждень - на 0,26 мм. У тих, хто випивав по 10 склянок молока на тиждень, звуження міжсуглобової щілини виявилося зовсім незначним - 0,06 мм

У випадку з чоловіками результати трохи відрізнялися. Незначне уповільнення прогресування остеоартриту відзначалося тільки у тих чоловіків, хто випивав по 7 і більше склянок молока на день. Дослідники поки не можуть сказати, які механізми лежать в основі уповільнення прогресування остеоартриту на тлі споживання молока.

Експерти прогнозують, що в найближчі десятиліття кількість пацієнтів з цією патологією значно зросте.

Remedium