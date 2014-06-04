У Північній Кореї зменшили денну норму їжі до 410 г

У Північній Кореї норми видачі продовольства впали до найнижчого рівня за останні чотири місяці. Спостерігачі кажуть про ознаки хронічної нестачі продовольства.

У травні, за даними Світової продовольчої програми ООН, у Північній Кореї видавали по 410 г їжі на людину на день. У лютому норма становила 420 г. Це на 390 грамів менше, ніж мінімальний рекомендований обсяг харчування. Для порівняння, американці за день з'їдають 2 кг їжі.

У Пхеньяні стверджують, що отримана за програмами ООН продовольча допомога була розподілена серед 16 млн осіб, але перевірити ці дані неможливо. У той же час, програма забезпечення їжею північнокорейських дітей і вагітних жінок ООН страждає через нестачу фінансування - виділено лише 20% від необхідних сум.

Країна отримує міжнародну допомогу з 90-х років ХХ століття, коли кілька економічних зривів і масштабний голод призвели до загибелі сотень тисяч людей. Хронічна нестача продовольства досі відчувається і посилюється непростою економічною ситуацією, відсутністю насіння, добрив і палива.

У доповідях Світової програми продовольства йдеться, що недоїдає кожна третя північнокорейська дитина, а у кожного п'ятого є ознаки виснаження. В ООН б'ють на сполох з приводу перспектив фізичної та інтелектуальної деградації дітей в результаті недостатнього харчування.

У минулому році в ООН було складено дворічну програму вартістю 200 млн дол. Вона передбачала забезпечення продовольством 2,4 млн північнокорейських дітей і вагітних та жінок, що годують грудьми. Через недостатнє фінансування програму було урізано до 1,63 млн дітей, і навіть після цього наявних коштів не вистачає.

У травні у Північній Кореї, як кажуть у гуманітарних організаціях, убогий сезон. Він триває до жовтня. 16 млн людей змушені покладатися на пайки зернових, які видає держава. В раціон входять рис, картопля і кукурудза - 410 грамів на день. Експерти ООН відзначають тривожну недостатність у раціоні жирів, білків, овочів і фруктів.

Як відзначає видання, з 2008 року, коли посилилася напруженість у зв'язку з ядерною та військовою програмами Північної Кореї, фінансову участь у продовольчих програмах США, Південної Кореї і Японії було практично згорнуто, незважаючи на те, що саме ці країни годували КНДР протягом двох десятиліть. У лютому Вашингтон погодився надати 240 тисяч тонн продовольства, але після чергового запуску ракет північнокорейськими військовими постачання провалилися.

Противники взаємодії з Пхеньяном давно стверджують, що отримана ззовні допомога перенаправляється на ядерну та військові програми, осідає в кишенях чиновників і тих, хто підтримує правлячий режим КНДР. Однак гуманітарні організації наполягають на необхідності продовження постачань продовольства, уникаючи як підтримки, так і засудження офіційного Пхеньяну.

Тепер, як стверджує The Guardian, регулярна роздача продовольчих пайків продовжується тільки в північнокорейській столиці, а ситуація у провінціях складається вкрай тривожна.

У жовтні, після збирання врожаю, продовольства було достатньо. Лідер КНДР Кім Чен Ин особисто цікавився питаннями розподілу продовольства і зазначав рясність раціонів. Але вже у січні домогосподарки отримали по два кілограми рису і кукурудзи. А тепер пайки або не видають, або люди отримують зіпсований рис. У країні ходять чутки, що навіть військові у регіонах недоїдають.

Варто зазначити, що оцінки міжнародних спостерігачів продовольчої ситуації у Північній Кореї припускають значні похибки, оскільки ця країна залишається однією з найбільш закритих.

У минулому році західні ЗМІ публікували панічні повідомлення про масовий голод і випадки канібалізму у південній частині КНДР, однак повідомлення було спростовано представниками ООН, які наполягають на тому, що в країні існує нестача продовольства, але не голод.

А у південнокорейській The Seoul Shinmun почали підраховувати, скільки мільйонів доларів Кім Чен Ин і його наближені витрачають на елітні парфуми, брендові сумки, швейцарські годинники та інші предмети розкоші. Як вважає видання, лідер КНДР розтратив на предмети розкоші 600 млн дол. Це вдвічі менше, ніж було витрачено на запуск Північною Кореєю балістичної ракети і вчетверо більше обсягу гуманітарної допомоги, яку було надано Світовою продовольчою програмою ООН за весь 2013 рік.

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