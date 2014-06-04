Roche приступає до розробки інноваційних антибіотиків
Roche знову займеться розробкою інноваційних антибіотиків - компанія розраховує, що технології, які дозволили їй стати одним з найбільших виробників протиракових препаратів, допоможуть їй завоювати сучасний ринок антибактеріальних ЛЗ
Колись Roche вивела на ринок кілька препаратів з групи пеніцилінів, але в кінці 90-х припинила розробки в цій галузі. Тепер Roche знову робить ставку на боротьбу з бактеріями: наприкінці минулого року стало відомо про придбання Roche прав на експериментальний антибіотик POL7080, розроблений для боротьби з резистентною синьогнійною паличкою. Раніше в цьому році Roche також уклала угоди з британською Discuva і американської Spero Therapeutics про спільну розробку антибіотиків.
Незважаючи на величезну потребу в нових антибактеріальних препаратах, найбільші фармвиробники скорочують інвестиції в їх розробку. Так, Eli Lilly і Pfizer Inc переключилися на дослідження лікарських препаратів проти хронічних і онкологічних захворювань. Найбільшим гравцем на ринку антибіотиків вважається AstraZeneca, однак і вона нещодавно заявила про зменшення фінансування розробки протимікробних ЛЗ.
Міжнародні експерти попереджають, що лікарська стійкість є однією з найбільш серйозних загроз здоров'ю світового співтовариства. Наприклад, у США щорічно 2 млн людей хворіють інфекціями, викликаними резистентними до антибіотиків бактеріями, при цьому 23 тис. випадків закінчуються летальним результатом.