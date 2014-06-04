Кількість жертв нового коронавіруса досягло 282 осіб

У ході перегляду даних щодо коронавірусу, що викликає близькосхідний респіраторний синдром (MERS), було виявлено, що в Саудівській Аравії від цієї інфекції загинуло не 190, а 282 людини, повідомили в міністерстві охорони здоров'я у вівторок. Інфікованими виявилися 688 осіб, що становить на понад 100 осіб більше, ніж повідомлялося спочатку.

Коронавірус (MERS-CoV), вперше виявлений в Саудівській Аравії в 2012 році, вважається смертельно небезпечним, хоча і менш заразним, ніж вірус атипової пневмонії (SARS), що з'явився в Азії в 2003 році та інфікував понад 8,5 тисяч людей. Подібно йому, збудник близькосхідного респіраторного синдрому уражає легені, викликаючи кашель, утруднене дихання, підвищення температури, проте вірус MERS викликає також швидкий розвиток ниркової недостатності.

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Новий міністр охорони здоров'я Адель Факі (Adel Fakieh), призначений замість звільненого у квітні без пояснення причин Абдулли аль-Рабії (Abdullahal-Rabiah), пообіцяв «прозорість» у наданні інформації про новий коронавірус громадськості та ЗМІ, піднявши дані щодо кількості жертв MERS-CoV з 2012 року. Також минулого місяця Факі звільнив очільника лікарні короля Фахда в місті Джидда, де ріст інфікування новим коронавірусом медичного персоналу викликав паніку у суспільстві.

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Більшість випадків захворювання було зареєстровано в Саудівській Аравії, однак новий вид коронавіруса був завезений також в десяток інших країн, зокрема Малайзію, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, Туніс, Кувейт, Велику Британію й Сполучені Штати.

У міністерстві країни відзначили, що, хоча перегляд даних показав більшу кількість випадків інфікування вірусом, за останні кілька тижнів спостерігається зниження кількості нових зареєстрованих випадків. В даний час в цілому 53 людини проходять лікування в медичних установах країни.

med2.ru