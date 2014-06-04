Боязнь залишитися без працюючого телефону може бути визнана психічним розладом

Номофобія - нова фобія, яка характеризується страхом внаслідок неможливості використовувати мобільний телефон, бо він сів, сигнал мережі пропав його десь забули, пише meddaily.ru з посиланням на Shiny Shine TV. В результаті у людини може початися повноцінна панічна атака. У неї будуть пітніти долоні, з'явиться нудота і нервозність.

Ще в 2008 році було проведено дослідження, яке показало: 53% людей ніколи не виключали телефон, а 9% без телефону починали сильно нервувати. Тепер же Університет Генуї пропонує включити цю фобію в наступний випуск Діагностичного і статистичного посібника з психічних захворювань.

Вчені наводять у приклад бразильця, який ні на мить не розлучався з телефоном протягом 15 років. Без телефону він не відчував себе в безпеці. Психіатри змогли трохи поліпшити його стан (панічних атак стало менше), але фобію вилікувати не вдалося. Чоловік все одно відчував дискомфорт, тривожність, якщо не мав під рукою телефон.

Це залежність від можливості зв'язатися з сім'єю або друзями. Або це прояв страху, що близькі не зв'яжуться з власником телефону, особливо у надзвичайних ситуаціях. Для 55% людей саме це було основною причиною тривоги.