Жоден фармацевтичний завод у Росії не пройшов перевірку якості GMP

З'ясувалося, що жодне виробництво не відповідало необхідним вимогам, пише Медпортал.

У російських стандартах понад 270 вимог до виробництва медикаментів, більше 360 - до субстанцій і більше 800 до імунологічних ліків, препаратів крові та деяких інших. Серед них - вимоги до обладнання, персоналу та приміщення заводів і лабораторій.

Типові порушення, які виявили при першій перевірці, - це неправильна атестація уповноваженої особи та помилки в застарілих документах. Максимально завод може отримати два приписи про усунення помилок, причому зобов'язаний виконати кожне через 90 днів, інакше його закриють.

Повторні перевірки показали, що основні недоліки були виправлені. Проте експерти побоюються, що половина дрібних виробників закриється через те, що не зможе довести свою відповідність міжнародним вимогам. Є версія, що ринок цього не помітить: основну масу ліків випускають великі заводи. Однак як це позначиться на асортименті, поки невідомо.

Всього в Росії видано близько 450 ліцензій на виробництво ліків. З початку 2014 року всі виробники зобов'язані відповідати стандартам GMP. В цьому році за планом фахівці повинні оцінити якість роботи 40 підприємств, решту перевірять в найближчі два-три роки.