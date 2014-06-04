Вчені винайшли новий метод ранньої діагностики сепсису

Сепсис - це важке інфекційне захворювання, яке нерідко призводить до фатальних наслідків. Чим раніше діагностовано сепсис, тим вище шанс зберегти пацієнту життя.

На сьогодні діагностика сепсису займає досить багато часу і не завжди буває ефективною.

Нещодавно вчені розробили простий і ефективний метод діагностики, який дозволить в найкоротші терміни встановити діагноз і тим самим врятувати багато людських життів.

Ганна Густафссон з Університету Мальме запропонувала використовувати для діагностики сепсису білок suPAR. У ході роботи над дисертацією вона виявила, що концентрація цього білка в слині у 10 разів вища, ніж у крові.

Як відомо, склад слини відображає склад крові людини, а досліджувати зразок слини набагато простіше, ніж зразок крові.

У ході вивчення білка suPAR з'ясувалося, що його можна використовувати для діагностики й інших серйозних захворювань, наприклад раку і цукрового діабету.

Таким чином, дослідження слини відкриває нові перспективи для раннього та швидкого виявлення різних захворювань.

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