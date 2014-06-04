Кімнатні рослини поліпшують здоров'я офісних працівників

Вчені з'ясували, як рослини в офісі впливають на здоров'я співробітників. Дослідження показало, що кімнатні рослини можуть поліпшити здоров'я працівників, які постійно страждають від стресу, а також скоротити число лікарняних, які вони беруть. Вчені з Сільськогосподарського університету Норвегії стверджують, що рослини, що знаходяться в офісі, позитивно впливають на здоров'я співробітників, пише directpress.ru.

Дослідники спостерігали за 305 співробітниками трьох різних офісів, які відрізнялися один від одного за кількістю кімнатних рослин, які знаходяться в приміщеннях. Вчені порівняли число лікарняних, які брали співробітники, з кількістю кімнатних рослин, які могли бачити співробітники зі свого робочого місця. Порівнявши ці дані, вчені прийшли до висновку, що чим більше рослин могли спостерігати працівники офісу, тим менше лікарняних їм доводилося брати.

Кімнатні рослини і особливі земляні мікроби мають особливу властивість нейтралізувати леткі органічні компоненти, які послаблюють здоров'я людини. Вчені також стверджують, що ті співробітники, які працюють в "квітковій зоні", набагато краще справляються зі своїми робочими обов'язками, ніж ті працівники, робоче місце яких знаходиться в "безквітковій зоні".