Як запобігти розвитку раку молочних залоз

Встановлено зв'язок між рівнем фізичного навантаження і розвитком форм раку молочної залози, пов'язаних з гормональними рецепторами. (Це - найпоширеніший тип онкології серед жінок США.)

Однак навіть фізичні навантаження не допоможуть, якщо не стежити за своєю масою тіла. Так що жінкам, що наближаються до періоду менопаузи, а також і всім молодим жінкам і дівчатам, корисно встановити вдома тренажер і підтримувати свою оптимальну вагу не завдяки дієті, а шляхом регулярних фізичних вправ.

Дослідженнями зайнялися вчені з Північної Кароліни, з містечка Чапел-Хілл. Вони дійшли висновку, що навіть помірні, але обов'язково регулярні фізичні вправи під час і після менопаузи можуть запобігти розвитку раку грудей. Результати дослідження опублікував журнал Cancer. Були вивчені дані півтори тисяч жінок, у яких діагностували рак грудей, у 243 була неінвазивна форма захворювання, а у 1234 - інвазивна форма. Ще 1535 здорових жінок у віці від 19 до 98 років раніше взяли участь в проекті з вивчення впливу зовнішнього середовища на розвиток онкологічних захворювань.

Блогер Selena підкреслює: "Зверніть увагу - регулярні заняття, а не надмірно активні! Головне - тренуватися щодня, але не до темряви в очах, а помірно".

Дійсно, користь від фізичних вправ ще ніхто не заперечував, а ось зайва вага і лінь - це справжні вороги людства.

med2.ru