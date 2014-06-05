Стрес змінює гормональний фон, перетворюючи людей в ласунів

У стані стресу багато людей починають заїдати свою тривогу. Вся справа в гормонах. Гормони, що активуються в стані тривожності, були виявлені у смакових клітинах, що визначають солодкий, солоний і гіркий смак, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Доктор Роквелл Паркер підкреслює: "На смак сильно впливає стрес. Зокрема, люди починають з цілком зрозумілих причин більше їсти солодкі продукти. Так діють глюкокортикоїди. Вони безпосередньо впливають на клітини смакових рецепторів".

Як показали дослідження, у мишей, які перебували в стані стресу, було багато рецепторів глюкокортикоїдів на язиці. Особливо висока концентрація спостерігалася в зонах, що відповідають за розпізнавання солодкого смаку. У тварин було на 77% більше гормональних рецепторів у ядрах смакових клітин у порівнянні з контрольною групою.

Мабуть, стрес змінює всю систему обробки смакової інформації, адже смакові рецептори розташовуються не тільки на язиці. Їх можна знайти в кишечнику та підшлунковій. Швидше за все, стрес впливає на метаболізм цукрів та інших речовин, змінюючи апетит.