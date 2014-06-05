Недосип діє на мозок, як наркотик

Проблеми зі сном можуть мати різне походження, але ефект у них приблизно однаковий, принаймні для студентів коледжів. Дослідження, представлене на конференції SLEEP 2014 в Міннеаполісі, показало: учні, у яких є проблеми зі сном, отримують нижчі оцінки, ніж ті, хто спить міцно і в міру. Рівень успішності тих, хто недосипає, приблизно такий же, як у тих, хто часто п'є або курить травку. Крім цього, страждаючих розладами сну виганяють з навчальних закладів частіше, ніж інших студентів. Стать, вік, наявність депресії або тривожності, а також важка робота як такі тут ні при чому: дослідники виключили вплив цих факторів, пише Здоров'я.

Що ще цікавіше, недосип грає злий жарт з першокурсниками з набагато більшою мірою, ніж зі старожилами кампусів. Для недавніх абітурієнтів порушення сну виявилися точним передвісником проблем з навчанням, а для старшокурсників зв'язок виражений в меншій мірі.

Дані для наукової роботи включали відповіді від 43000 опитаних - вибірка чимала. Результати дослідження нагадують нам, що у прагненні все встигнути не варто забувати про першочергові потреби тіла, серед яких і сон.