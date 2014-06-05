Створена методика відновлення пам'яті

Американські дослідники впритул наблизилися до створення ефективної методики відновлення пам'яті у людей з хворобою Альцгеймера. Прорив здійснено медиками на базі Каліфорнійського університету. Щоправда, метод показав свою ефективність лише на тваринах, але в майбутньому дослідники планують випробувати його на людях, пише scienceblog.ru.

Запропонована методика передбачає інноваційний механізм відновлення в пам'яті хворого втрачених спогадів. Це перше в історії дослідження, яке підтвердило можливість вибіркового видалення пам'яті, а потім і її відновлення. Подібні маніпуляції є наслідком стимулювання нервових клітин частотами для ослаблення або зміцнення зв'язків між нервовими клітинами.

Вчені можуть за власним бажанням формувати і стирати пам'ять або ж активувати її, застосовуючи різні стимули. Так прокоментував дослідження один з головних авторів доктор Роберто Малинов. Досліди проводилися на лабораторних щурах, у пам'яті яких були штучно сформовані спогади про біль. Потім вчені стерли ці спогади з пам'яті гризунів і вони перестали побоюватися можливих подразників, від яких в жаху бігли раніше.