Батьки повинні облизувати дитячі соски, якщо хочуть уникнути алергії

Співробітники Університету Кембриджа і Університетського коледжу Лондона випустили нові рекомендації для батьків. Вони радять облизувати дитячі соски, завести собаку і дозволяти дітям їсти з підлоги, щоб підтримати здоров'я сім'ї в цілому. На думку вчених, прагнення до стерильності небезпечне, адже вмирають і корисні бактерії, пише meddaily.ru з посиланням на The Telegraph.

Щоб збільшити кількість корисних бактерій, також слід частіше вибиратися за місто, цілувати членів сім'ї та тренуватися в парках. Як показало дослідження, діти, чиї соски облизували матері, на третину рідше захворювали на астму й екзему. Такі соски допоможуть створити сприятливе бактеріальне середовище в роті і в кишечнику дитини. А бактерії безпосередньо пов'язані з імунітетом.

Широке поширення антибіотиків, кесаревого розтину, годування з пляшечки призводять до скорочення чисельності корисних бактерій. З цієї причини за останні 12 місяців кількість людей з алергічною реакцією зросла на 8%. Зазвичай викликали алергію арахіс, молоко, яйця, отрута комах.