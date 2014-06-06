Наркотики провокують безпліддя у молодих чоловіків

Якщо пара планує завести дитину, їй категорично заборонено вживати марихуану. Наркотик, як було встановлено, знижує фертильність. Особливо це стосується чоловіків віком до 30 років, пише meddaily.ru з посиланням на The Times of India.

Отже, вживання марихуани мимоволі призводить до змін розміру і форми сперматозоїдів, попереджає Аллан Пэйси з Університету Шеффілда. Дослідницька група з університетів Шеффілда і Манчестера також встановила, що найгірші показники розміру і форми сперматозоїдів фіксуються в літні місяці. Але вони були трохи кращі у чоловіків, які утримуються від статевої активності більше шести днів.

Щоб прояснити ситуацію, вчені опитали 2249 чоловіків, які проходили обстеження в клініках репродуктології. Фахівців цікавили захворювання і спосіб життя. Виявилося, коли в еякуляті було менше 4% нормальних сперматозоїдів, майже в два рази частіше це відбувалося влітку (з червня по серпень). Аналогічні проблеми спостерігалися у чоловіків віком до 30 років, які курили марихуану протягом трьох місяців до дослідження.

А от куріння сигарет і алкоголю не проводили до подібного ефекту. Зате свинець може погіршувати морфологію сперматозоїдів, попереджають фахівці. Лише сперматозоїди з хорошою морфологією здатні запліднити яйцеклітину.