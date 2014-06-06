Наркотики провокують безпліддя у молодих чоловіків
Вживання марихуани знижує чоловічу фертильність
Якщо пара планує завести дитину, їй категорично заборонено вживати марихуану. Наркотик, як було встановлено, знижує фертильність. Особливо це стосується чоловіків віком до 30 років, пише meddaily.ru з посиланням на The Times of India.
Отже, вживання марихуани мимоволі призводить до змін розміру і форми сперматозоїдів, попереджає Аллан Пэйси з Університету Шеффілда. Дослідницька група з університетів Шеффілда і Манчестера також встановила, що найгірші показники розміру і форми сперматозоїдів фіксуються в літні місяці. Але вони були трохи кращі у чоловіків, які утримуються від статевої активності більше шести днів.
Щоб прояснити ситуацію, вчені опитали 2249 чоловіків, які проходили обстеження в клініках репродуктології. Фахівців цікавили захворювання і спосіб життя. Виявилося, коли в еякуляті було менше 4% нормальних сперматозоїдів, майже в два рази частіше це відбувалося влітку (з червня по серпень). Аналогічні проблеми спостерігалися у чоловіків віком до 30 років, які курили марихуану протягом трьох місяців до дослідження.
А от куріння сигарет і алкоголю не проводили до подібного ефекту. Зате свинець може погіршувати морфологію сперматозоїдів, попереджають фахівці. Лише сперматозоїди з хорошою морфологією здатні запліднити яйцеклітину.