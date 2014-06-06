Пити каву після алкоголю шкідливо

Вчені розповіли, чому не варто пити каву після алкоголю. Багато хто вважає, що випита після алкогольних напоїв кава протвережує. Але вчені повністю спростували цей міф, пише directpress.ru.

Фахівці провели експеримент на лабораторних тварин. Виявилося, що випита після алкогольних напоїв кава не тільки не протвережує, а, навпаки, підсилює сп'яніння.

Підпила людина відчуває себе втомленою, а та, що після спиртних напоїв приймає кави, веде себе збуджено і за рахунок цього здається, що вона твереза. Згодом це може призвести до збільшення ризику розвитку потенційної небезпеки.

Наприклад, випивши після застілля кави, людині може здатися, що вона досить твереза для того, щоб сісти за кермо автомобіля. Це збільшує ймовірність аварії.