Лікарі розповіли, чому влітку обов'язково потрібно їсти кавуни

Кавун - один з найбільш поживних продуктів. По-перше, він допомагає схуднути, пише meddaily.ru з посиланням на Zee News. У ньому, як відомо, міститься амінокислота цитрулін. Нирками вона перетворюється на аргінін. А ця сполука перешкоджає накопиченню жиру в жирових клітинах. Притому, цитрулін блокує активність неспецифічної лужної фосфатази. В результаті жирові клітини виробляють менше жиру.

Цитрулін прискорює доставку лейкоцитів до місця пошкоджень шкіри. Отже, процес формування нових тканин і затягування ран протікає швидше звичайного. Також кавун є джерелом вітаміну А, який допомагає виробити пігмент у сітківці. Він захищає від вікової макулярної дегенерації і курячої сліпоти. Вітамін А підтримує молодість шкіри, зубів, скелета, м'яких тканин, слизових оболонок.

Ще органічні пігменти з кавуна покращують роботу серцевої системи. Зокрема, кавун не дає підвищуватися холестерину. Кавуни добре знижують температуру тіла і показники кров'яного тиску. З цієї причини кавун - найкращий засіб захисту від теплового удару. Він стимулює процес потовиділення, сприяє охолодженню тіла.