Міцний сон допомагає засвоювати інформацію

Не один раз вчені доводили, що міцний сон поліпшує пам'ять. Проте до недавнього часу вони точно не знали, як це відбувається, передає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Тепер американські фахівці наочно показали, за рахунок чого хороший сон сприяє розвитку навичок навчання. А ось при нестачі сну, як виявилося, підвищується ризик хвороби Альцгеймера.

В ході наукової роботи з гризунами вчені проаналізували рухову кору тварин, коли ті спали нормально по 7 годин або страждали від нестачі сну і при цьому вчилися ходити по обертовому стрижню. Сам процес навчання приводив до формування дендритних шипиків, які допомагають передавати електричні сигнали від одного нейрона до іншого. Але це відбувалося тільки у тварин, яким давали спати.

Виходить, хороший сон допомагає посилювати і консолідувати нещодавно сформовані спогади. За даними Університету Нью-Йорка, різні завдання, освоювані мозком, призводять до того, що формувалися синапси (місця з'єднань нейронів) у різних відростках на одних і тих же нейронах. Отже, клітини мозку "переварюють" нову інформацію під час сну. І відбувається це на фазі повільного сну, що характеризується відсутністю сновидінь. Тобто клітини мозку, які активуються під час самого процесу навчання, повторно активуються вже під час сну.