Кава - багатий незамінними речовинами напій

Перше, про що слід згадати, починаючи розмову про каву, це кофеїн. Даний природний алкалоїд сприяє стимуляції роботи ЦНС. Крім того, він має потужну антиоксидантну дію. Якщо кофеїн входить до складу засобів від головного болю, то очевидно, що кава також допомагає при даному недугу, пише coopinhal.com.

Також в каву входять такі корисні речовини:

вітаміни;

калій та магній;

кальцій;

йод.

Всі ці речовини знижують ризик виникнення проблем з тиском. Отже той факт, що кава шкідлива для серця, є лише міфом. Однак не варто зловживати цим напоєм. Двох-трьох чашок в день буде цілком достатньо.

Кава зміцнює судини, адже в одній чашці міститься двадцять відсотків від денної норми вітаміну Р. Кофеїн чинить стимулюючу дію на ділянки мозку, що відповідають за пам'ять і увагу. Кава допомагає позбутися від нудьги і депресії.

Цікаво, що кава - це досить низькокалорійний продукт. При цьому напій стимулює роботу кишечника. Однак варто пам'ятати, що не можна пити каву натщесерце, а також після щільного прийому їжі і після обіду. Одним словом, все повинно бути в міру. Щоб нейтралізувати шкідливий вплив кави на організм, можна додати при варінні трохи шафрану.