Лікувальні властивості помідорів

Фахівці радять частіше їх додавати в різні страви, адже, наприклад, лікопін з томатів запобігає розвитку раку нирок у жінок, передає meddaily.ru з посиланням на The Health Site. Активне споживання лікопіну знижує ризик раку на 45%.

Крім лікопіну, у томатах багато антиоксидантів і протизапальних сполук. І вони захищають від онкологічних захворювань за рахунок боротьби з ушкодженнями і вільними радикалами. Ще томати рятують від хвороб серця. Відомо: холестерин часто провокує хвороби серцево-судинної системи. Томати наповнені вітамінами і речовинами, що перешкоджають утворенню холестеринових відкладень.

При цьому томати відрізняються низькою калорійністю (на 100 грамів - 18 калорій) і високим вмістом клітковини. Це допомагає втамувати голод і налагодити травлення (клітковина позбавляє від закрепів). Не всі знають, але в томатах є вітамін А, який корисний для збереження зору. Вітамін А попереджує розвиток вікової макулярної дегенерації. До того ж, томати підтримують здоров'я шкіри. Вільні радикали загрожують не тільки раком, але і новими зморшками. В томатах антиоксиданти відтягують час появи зморшок.