У США помер найстаріший у світі чоловік

У Нью-Йорку (США) на 112 році життя помер найстаріший чоловік у світі Олександр Іміч.

Про це повідомляє ТСН.

Рекордсмен народився у Польщі 4 лютого 1903 року і був хіміком та автором книг з парапсихології. Іміч жив у США з 1951 року.

До книги рекордів Гіннеса його прізвище внесли у квітні цього року. Відповідаючи на запитання журналістів про те, як йому вдалося стати довгожителем, Іміч заявляв, що його секретом є заняття спортом, утримання від алкоголю і правильна дієта. Їв рекордсмен здебільшого страви з курятини, м'яса та риби.

Титул найстарішого чоловіка тепер отримає 111-річний Сакарі Момої з Японії. Він також народився в 1903 році і лише на один день пізніше за Іміча.

Найстарішою жінкою наразі є 116-річна японка Місао Окава.

Як повідомлялося раніше, на Івано-Франківщині цієї весни померла найстаріша жінка на планеті. Українська довгожителька Катерина Козак пережила дві світові війни, часи Австро-Угорської імперії, Західноукраїнської Народної Республіки, другої Речі Посполитої, Радянського Союзу, проте ніколи не була заміжня і не мала власних дітей.