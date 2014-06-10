У лікарнях залишаються троє українців, що постраждали в ДТП у Польщі

Троє громадян України, які постраждали в ДТП у Польщі, залишаються у польських лікарнях.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив генеральний консул України у Кракові Віталій Максименко, зауваживши, що стан двох найтяжче поранених жінок залишається "важким, але стабільним".

За його словами, вчора з лікарні була виписана ще одна українка, яка зазнала більше психологічних, ніж фізичних травм. Вона стала другим пасажиром мікроавтобуса, що вже залишили Польщу.

Як сказав Максименко, правоохоронцям уже вдалося ідентифікувати всіх жертв аварії, і тіла загиблих будуть доставлені додому в найближчі кілька днів.

"Ми думаємо, що у середу-четвер вони всі вже будуть в Україні", - сказав він.

Максименко відзначив, що польська влада надала психологічну підтримку родичам загиблих, які прибули до Польщі для упізнання близьких, та самим постраждалим, які вижили в цій аварії. "Психолог, який працював з ними, розмовляв українською", - зауважив він. Крім того, польська сторона надала безкоштовне житло, забезпечила їх триразовим харчуванням і покриє частину витрат на доставку тіл загиблих в Україну. Транспортування загиблих забезпечить Івано-Франківська облдержадміністрація.

Генконсул повідомив, що аварія забрала життя чотирьох жінок і трьох чоловіків віком від близько 30 до 50 років. Серед загиблих - 41-річний водій мікроавтобуса.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня у Польщі на автомагістралі А4 сталося зіткнення мікроавтобуса з українськими номерами та автомобіля дорожньої служби. Постраждали 12 пасажирів українського мікроавтобуса та один працівник дорожньої служби. Семеро українців загинули на місці ДТП, а п'ятеро були госпіталізовані. Всі жертви аварії є жителями Івано-Франківської області, що працювали у Чехії.