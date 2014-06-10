Голодування повністю відновлює імунну систему

Відмова від їжі протягом трьох діб може повністю відновити імунну систему, навіть у літніх людей.

Багато дієтологів критикують голодування, вважаючи, що воно завдає серйозної шкоди організму, проте в процесі нових досліджень з'ясувалося, що після посту стовбурові клітини починають виробляти у великій кількості білі кров'яні клітини (лейкоцити), які активно борються з різними інфекціями.

Вчені з університету Південної Каліфорнії вважають, що їх відкриття може принести величезну користь особливо людям з ослабленою імунною системою, наприклад, раковим хворим після хіміотерапії.

Літні люди також можуть скористатися методикою голодування, вона значно підвищить їх імунітет і допоможе в боротьбі з звичайними захворюваннями.

Як висловлюються експерти, голодування фактично «натискає на кнопку відновлення», змушуючи стовбурові клітини виробляти нові лейкоцити.

Голодування дає команду «Повний вперед!» стовбуровим клітинам на розмноження і відновлення всієї системи. При цьому організм ще додатково звільняється від старих або пошкоджених клітин. Фактично, хворі та літні люди за допомогою циклу голодування отримають абсолютно нову імунну систему.

В процесі досліджень випробуваним пропонувалося регулярно влаштовувати цикли голодування - від двох до чотирьох днів - протягом шести місяців. Дослідники виявили, що багатоденне голодування також зменшує кількість ферменту PKA, пов'язаного зі старінням, а також гормону, відповідального за ріст ракових пухлин.

Коли людина голодує, організм прагне заощаджувати енергію, і для цього з нього видаляється велика кількість невикористаних імунних клітин, в першу чергу, ушкоджених. Спочатку ми помітили, що у людей, як і у тварин, при тривалому голодуванні кількість лейкоцитів у крові зменшується. Коли ж люди знову починають приймати їжу, з'являються нові білі кров'яні клітини.

Якщо це відкриття підтвердиться в клінічних випробуваннях інших груп дослідників, лікувальне голодування може стати однією з найпоширеніших процедур, що призначають людям з ослабленою імунною системою, особливо літнім людям і хворим на рак.

Вчені, однак, попереджають, що вдаватися до цієї методики слід лише під наглядом досвідчених дієтологів і лікарів, щоб не завдати шкоди організму. Крім того, лікувальне голодування має тривати не більше трьох діб.

u-news.com.ua