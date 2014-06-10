Кількість внутрішніх мігрантів в Україні за три місяці перевищила 10 тисяч - ООН

12:00, 10 червня 2014
Зарубіжні новини
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Фото: УНИАН

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомляє, що за останні три місяці понад 10 тисяч українців полишили свої будинки у пошуках притулку в інших місцях України.

Про це повідомляє сайт японської мовної корпорації NHK WORLD.

Так, за інформацією Верховного комісара ООН у справах біженців, люди їдуть з Донецької і Луганської областей. Приблизно, 3 тисячі осіб переховуються в Києві. У багатьох з них немає родичів або друзів, на яких можна було б покластися, і вони потерпають.

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Як сказав регіональний представник Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні Олдріх Андрісек, якщо стан на сході країни не покращає, кількість внутрішніх мігрантів може досягти тисяч або навіть десятків тисяч осіб.

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