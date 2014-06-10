Молоко - універсальний лікарський продукт

Вчені мало що знали про структуру молока і про взаємодію жирів з травною системою. Але тепер вони з'ясували, як саме молоко перетравлюється. Це відкриття створює платформу для отримання вітамінного молока для недоношених дітей, коктейлів для тих, хто худне, або методик доставки ліків, пише meddaily.ru з посиланням на The Herald Sun.

Монаський інститут фармацевтики в особі доктора Стефана Салентинига визначив структуру молока. Виявилося, суміш жирів, поживних речовин і води, які зазвичай не поєднуються, допомагає перетравлюватися молоку. Коров'яче молоко протестували на моделі шлунково-кишкового тракту. Потрапляючи в "тіло", молоко самоорганізується, утворюючи чітку структуру. Це дозволяло жирам засвоюватися.

Як тільки починається процес травлення, білок ліпаза запускає процес формування геометрично чіткої наноструктури. Вона нагадує губку або корал - велика площа поверхні, під якою ховаються канальці. При розщепленні молока в шлунку ці маленькі елементи починають працювати як переносники, що проходять крізь клітинні мембрани в судинній системі.

Розшифровка структури молока дозволяє змінити його склад, наприклад, додавши вітамін D або А. Ще можливо створити молочний напій, який надовго пригнічує голод. Що стосується системи доставки, то молоко - ідеальна платформа для контрольованої системи вивільнення ліків тривалої дії.