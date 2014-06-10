Високі дози статинів можуть провокувати розвиток діабету

Дослідники з канадського Університету Британської Колумбії провели масштабне дослідження, за результатами якого встановили, що високі дози статинів підвищують ризик розвитку діабету. Результати їх роботи опубліковані в журналі BMJ.

Вчені проаналізували медичну інформацію про 137 тисяч пацієнтів у віці старше 40 років, яким були призначені статини у період з 1 січня 1997 року по 31 березня 2011 року. Рецепти на гіполіпідемічні засоби видавалися пацієнтам після госпіталізації внаслідок інсульту або інфаркту. На момент госпіталізації у жодного з учасників діабет діагностовано не було.

Через два роки після призначення статинів, у 3,6 тис. пацієнтів був діагностований діабет, при цьому серед пацієнтів, що приймали високі дози гіполіпідемічних препаратів, діабет виявлявся на 15% частіше, ніж у тих, хто отримував низькі дози ЛЗ. Високими дозами статинів дослідники вважали більше 10 мг на день для розувастатина, більше 20 мг аторвастатину і більше 40 мг - для симвастатину.

Автори дослідження зробили висновок, що при призначенні високих доз статинів, лікарі повинні брати до уваги підвищений ризик щодо розвитку діабету.

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