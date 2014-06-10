Творчі особистості мають особливу схему розвитку мозку

Вчені з'ясували, чи можна стати творчою людиною, або такою потрібно народитися. Виявилося, у творчих людей є спільні риси, пише meddaily.ru. Зокрема, це стосувалося мозкової інтеграції - процесу розвитку мозку, що характеризується відкритістю до навчання і більш широким поглядом на життя. Також у творчих людей негативні емоції не обрубують їм нові напрямки інтересів. Якраз цього намагаються домогтися в Трансцедентальной медитації. Вона націлена на концентрацію внутрішньої радості і зовнішнього успіху.

В рамках дослідження особливостей мозку взяв участь 21 швед, який отримав 70-90% по тесту креативного мислення. Добровольцям зробили ЕКГ, у них перевірили швидкість прийняття рішень, обробки інформації та почуття узгодженості. Всі зібрані дані показали, як протікала мозкова інтеграція. І протікала вона найкраще у людей, які добре впоралися з творчими тестами.

Максимально творчі люди швидше обробляли інформацію, правильніше приймали рішення і відчували, що вони контролюють ситуацію. Дослідження показало: процес мозкової інтеграції пов'язаний з роботою всього мозку в цілому і психологічним розвитком. Тепер належить з'ясувати, яким чином можна максимально просто і ефективно підвищити показники мозкової інтеграції.