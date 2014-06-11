Медики з'ясували, чому людина може помилятися
10:17, 11 червня 2014Зарубіжні новини
0
Це пов'язано з електричними фонами мозку
Фото: УНІАН
Здатність людини робити вибір і здійснювати помилки обумовлена «фоновим шумом» мозку, йдеться в статті американських вчених, опублікованій в науковому журналі Journal of Cognitive Neuroscience, повідомляє Газета.ру.
За словами дослідників, випадкові коливання електричної активності мозку роблять можливим прийняття рішень людиною, в тому числі і помилкових.
До такого висновку дослідники прийшли, провівши електроенцефалографію головного мозку добровольців, які вирішили взяти участь в експерименті.
За словами вчених, результати їх досліджень підтверджують гіпотези, висунуті ще на початку 1970-х років.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter