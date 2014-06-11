Антибіотики широкого спектру дії втратили свою силу

Мова йде про карбапенеми - антибіотики широкого спектра дії з групи лактамів. В цій групі можна знайти пеніциліни, цефалоспорини та монобактами. Дані речовини порушують синтез клітинної стінки бактерій, і руйнуються особливим ферментом - бета-лактамазою. Раніше вважалося, що карбапенеми стійкі до впливу цього ферменту, який знижує ризик розвитку бактеріальної резистентності, пише "Ремедіум".

Але, як показали дослідження, деякі бактерії навчилися виробляти карбапенемазу - фермент, який легко розщеплює бета-лактамне кільце антибіотика. Це моментально підвищило смертоносність патогенів, адже карбапенеми були останньою лінією терапії. Хоча про бактерії, що мають ці властивості, заговорили ще в 2013 році, світова спільнота досі не виробила стратегію боротьби.

Приміром, нещодавно карбапенем-стійкі штами Klebsiella Pneumoniae знайшли в Катарі. А детальний аналіз показав, що патоген живе в цьому регіоні вже давно. Беручи до уваги, що країни Перської затоки є пропускним пунктом для мільйонів людей з різних країн, ризик поширення небезпечних патогенів більш ніж реальний. Експерти говорять про небезпеку перенесення мікроорганізмів пацієнтами, госпіталізованими спочатку в Саудівській Аравії, ОАЕ, Омані, Катарі, Бахрейні або Кувейті.

Перший випадок виявлення резистентності до карбапенемів у США якраз був пов'язаний з пацієнтом, який приїхав з Близького Сходу. Особливу небезпеку становить той факт, що деякі бактерії синтезують цілих два ферменти - карбапенемази OXA-48 і NDM. Всього таких штамів шість. І це ендеміки в лікарнях Близького Сходу.