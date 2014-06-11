"Гормон любові" омолоджує м'язи
Окситоцин синтезується в організмі в моменти, пов'язані з романтичними стосунками, емоційною прихильністю, піклуванням про дітей
Окситоцин, який називають «гормоном любові», допомагає відновленню м'язів при пошкодженні і оберігає їх від старіння. Такий висновок зі своїх досліджень вчені опублікували в журналі Nature Communications, пише Газета.ру.
Вони вважають, що окситоцин можна буде використовувати для боротьби з вікової атрофією м'язів під назвою саркопенія.
Окситоцин вчені відносять до так званих анти-ейджингових молекул (проти старіння), причому це єдина молекула, схвалена Управлінням по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) для клінічного застосування. Назальний спрей окситоцину використовують в лікуванні аутизму, шизофренії і деменції.
Окситоцин синтезується в організмі в моменти, пов'язані з романтичними відносинами, емоційною прихильністю, піклуванням про дітей. Його називають «гормоном любові».
В експерименті на мишах вчені показали, що рівень окситоцину падає з віком. У м'язах старіючих тварин знижується кількість рецепторів до окситоцину.
Біологи вводили літнім мишам під шкіру окситоцин і спостерігали, як в м'язах гоїлися пошкодження і зникали ознаки старіння. Крім того, окситоцин зміцнює кістки і перешкоджає ожирінню.
Вчені припускають, що окситоцин міг би стати альтернативою гормоно-замісної терапії, яка зараз застосовується для підтримки організму жінки в період постменопаузи. Причому на відміну від гормоно-замісної терапії окситоцин не несе загрози появи раку.