"Гормон любові" омолоджує м'язи

Окситоцин, який називають «гормоном любові», допомагає відновленню м'язів при пошкодженні і оберігає їх від старіння. Такий висновок зі своїх досліджень вчені опублікували в журналі Nature Communications, пише Газета.ру.

Вони вважають, що окситоцин можна буде використовувати для боротьби з вікової атрофією м'язів під назвою саркопенія.

Окситоцин вчені відносять до так званих анти-ейджингових молекул (проти старіння), причому це єдина молекула, схвалена Управлінням по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) для клінічного застосування. Назальний спрей окситоцину використовують в лікуванні аутизму, шизофренії і деменції.

Окситоцин синтезується в організмі в моменти, пов'язані з романтичними відносинами, емоційною прихильністю, піклуванням про дітей. Його називають «гормоном любові».

В експерименті на мишах вчені показали, що рівень окситоцину падає з віком. У м'язах старіючих тварин знижується кількість рецепторів до окситоцину.

Біологи вводили літнім мишам під шкіру окситоцин і спостерігали, як в м'язах гоїлися пошкодження і зникали ознаки старіння. Крім того, окситоцин зміцнює кістки і перешкоджає ожирінню.

Вчені припускають, що окситоцин міг би стати альтернативою гормоно-замісної терапії, яка зараз застосовується для підтримки організму жінки в період постменопаузи. Причому на відміну від гормоно-замісної терапії окситоцин не несе загрози появи раку.