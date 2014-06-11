В кровоносних судинах присутні бактерії

Довгий час вважалося, що бактерії живуть тільки на шкірі і в шлунково-кишковому тракті, а внутрішнє середовище організму в нормі стерильне. Але, у міру появи більш чутливих методик дослідження, з кожним роком вчені виявляють все більше і більше бактерій у всіх тих органах, де, як вважалося, їх взагалі не повинно бути у плаценті, взагалі в кровоносних судинах, пише Здоров'я.

Вчені з Бінгемтонського університету (США) використовували фрагменти артерій людей, хворих на атеросклероз. З них вдалося виділити бактерії, виростити їх в лабораторії і досліджувати їх властивості. Виявилося, що ці бактерії беруть участь у шкідливому впливі стресу на здоров'я людини.

Зазвичай бактерії живуть на стінці судини у формі біоплівки - щільного співтовариства з прикріплених один до одного і до поверхні мікроорганізмів. Ці плівки можуть покривати холестеринові бляшки, і таким чином робити їх міцнішими. Але, як з'ясували дослідники, під дією гормонів стресу біоплівка розпадається - а це підвищує ймовірність того, що холестеринова бляшка відірветься і буде плисти по кровоносній судині, поки не утворить де-небудь тромб. А як ми знаємо, закупорка артерій - причина інфарктів і інсультів.

Давно відомо, що при атеросклерозі інфаркт або інсульт можуть розвиватися після сильного несподіваного стресу. Тепер, завдяки роботі американських мікробіологів, ми знаємо, чим саме небезпечний стрес і чому він здатний привести до неприємних наслідків.

Виходячи з нових даних, при лікуванні атеросклерозу потрібно стежити не тільки за рівнем холестерину, але і за наявністю і станом бактеріальних біоплівок в судинах.