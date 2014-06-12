Тренування допомагають рости корисним бактеріям, що запобігає ожирінню

Співробітники Університетського коледжу Корк вважають, що тренування підвищують відсоток корисних бактерій, що містяться в шлунково-кишковому тракті людини, пише meddaily.ru з посиланням наThe Austrian Tribune. А корисні бактерії запобігають розвитку цілого ряду захворювань, включаючи ожиріння.

Виходить замкнене коло: людина не тренується і у неї падає рівень корисних бактерій. У результаті йде набір ваги і послаблюється імунітет. Вчені забирали зразки стільця і крові у 40 професійних гравців регбі. Зразки перевірялися на бактеріальну різноманітність. Також їх порівнювали із зразками 46 здорових чоловіків, які не займалися спортом. 50% з них мали нормальний Індекс маси тіла (25 і менше), а в інших-Індекс перевищував 28.

Всі учасники дослідження розповідали, як часто вони їли продукти із списку в 187 різних позицій протягом 4 тижнів до аналізів. Враховувалися і рівні звичної фізичної активності. Отже, у спортсменів було менше запальних маркерів і кращий метаболічний профіль. І, що важливо, у них відзначалася велика бактеріальна різноманітність. Зокрема, фіксувався високий рівень Akkermansiaceae - бактерії, що рятує від ожиріння.