Міський шум провокує розвиток тяжких хвороб

Постійний шум, який викликають дороги, літаки, гучна музика і звуки міста, підвищують ризик ожиріння і хвороб серця, пише meddaily.ru з посиланням на Business Standard з посиланням на відкриття Каролінського університету.

Чим більший шум від дороги, тим більший об'єм талії місцевих жителів. Так, об'єм талії збільшувався майже на 1 сантиметр з кожним підвищенням рівня шуму на 10 децибел. Від шумового забруднення страждали навіть діти, що перебувають в утробі. Шум впливає на стресові гормони, включаючи кортизол. А це підвищує ризик збільшення жирових відкладень в ділянці талії.

Дані жирові відкладення відомі як вісцеральний жир, небезпечний з точки зору можливого серцевого нападу. У свою чергу, Утрехтський університет, проаналізувавши дані більш ніж на 68000 народжень, з'ясував: кожне підвищення шуму від дороги на 6 децибел знижувало вагу дитини при народженні на 15-23 грама. У перспективі це може привести до гіпертонії, діабету і хвороб серця. Низька маса також негативно позначається на успішності.