Здоровий сон зміцнює пам'ять

Згідно з новим дослідженням хороший сон зміцнює пам'ять і допомагає краще запам'ятати нову інформацію. Спільний проект китайських вчених з Пекінського університету Шеньчжень і американських вчених інституту Skirball, Нью-Йоркського університету, виявив основні механізми, завдяки яким сон допомагає зміцнювати пам'ять і зберігати спогади, повідомляють Подробности з посиланням на scitech-news.ru.

Використовуючи п'ятнадцять мишей і новітні технології в мікроскопії, вчені змогли відстежити в режимі реального часу зміни в пам'яті мишей під час сну і під час неспання.

Формування пам'яті відбувається переважно під час глибокого або повільного сну. Вчені також виявили фізичні зміни в мозку під час цих стадій сну. Відбувається зростання дендритів хребта (дендритні шипики крихітні відгалуження, які ростуть з нейронних відростків) і нових дендритів, які зв'язуються з іншими нейронами для передачі інформації. Миші, позбавлені сну, мали набагато менше дендритних шипиків.

Дослідження було опубліковане в журналі Science.