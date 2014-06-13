Відомі ліки провокують появу діабету

Університет Британської Колумбії попереджає: великі дози статинів, які знижують показники холестерину, підвищують ризик розвитку діабету, пише "Ремедіум". Такий висновок був зроблений за результатами дослідження даних 137000 пацієнтів старше 40 років.

Всі вони приймали статини з 1 січня 1997 року по 31 березня 2011 року. Призначення ліків робилися відразу після госпіталізації у зв'язку з інсультом чи інфарктом. На момент госпіталізації ні в кого з учасників дослідження діабет діагностовано не було.

Але через два роки у 3600 осіб виявили діабет. У групі, де пили статини у великому дозуванні, діабет діагностували на 15% частіше, ніж у групі з малими дозами ліків.