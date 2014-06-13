Собаки благотворно впливають на здоров'я своїх господарів

Як собаки впливають на здоров'я своїх господарів. Не випадково існує думка про те, що собаки - це чотириногі лікарі, тільки без дипломів. Сучасна медицина вже давно визнає важливу роль собак у захисті від неврозів. Нерідко лікарі настійно рекомендують завести собаку в родині, де є нервова дитина, чоловік, який переніс важку психічну травму або хворих з діагностованим захворюванням серцево-судинної системи, пише infosmi.net.

Співіснування на одній території з собакою вимагає від її господаря відповідального ставлення. Пропонуючи вихованцеві сухий корм для собак, або свіжу кашку, власник, волею-неволею, замислюється і над власним раціоном. Навіть крихітна декоративна собачка здатна кардинально змінити життя людей, повністю перебудувавши їх звичний режим харчування, праці і відпочинку.

Офіційно встановлений факт - власники собак рідше хворіють і довше живуть, ніж їх однолітки, що не мають домашніх улюбленців. У цьому проглядається чітка закономірність, адже спільне життя з чотириногим другом в будь-яку пору року, за будь-якої погоди починається з прогулянки.

Собаки володіють дивовижним природним даром - вони як живі біолокатори здатні вловлювати енергетику людини, більше того, змінювати та передавати її.