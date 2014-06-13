Мозок у чоловіків і жінок влаштований по-різному

Теза про те, що чоловічий і жіночий мозок відрізняються, знаходить все нові підтвердження. Однак ці відмінності виявляються значно глибшими, ніж передбачалося, пише econet.ua з посиланням на The Daily Mail. Так, вчені з'ясували, що чоловічий мозок за своєю масою дійсно перевершує жіночий. Зате останній більш "працьовитий" - він працює постійно і ніколи не буває у стані спокою.

Крім того, різниця в роботі жіночого і чоловічого мозку впливає на те, як вони по-різному реагують на різні хвороби. Так, наприклад, жінки більш схильні до депресії.

Вчені вважають, що, потрапляючи в складні ситуації, жінки сприймають те, що відбувається більш негативно, що викликає надмірне занепокоєння, жінка погано їсть, спить і в підсумку впадає в депресію.

Крім того, деменція і мігрень також більш типові для жінок. У той же час неврологічні захворювання, такі як хвороба Паркінсона, частіше зустрічаються у чоловіків. Вони також мають удвічі більше шансів на розвиток шизофренії. При цьому симптоми захворювання у них тяжчий, ніж у жінок.

Жінки ж, як правило, краще і довше пам'ятають інформацію. Дослідження показали, що така особливість пов'язана з підвищеною активністю в гіпокампі - ділянці головного мозку, що відповідає за переміщення даних в кору мозку для довгострокового зберігання.

Тим не менш, жінки набагато більше схильні до ризику розвитку нейродегенеративних захворювань, зокрема хвороби Альцгеймера. Причому у слабкої статі ця хвороба прогресує куди стрімкіше, ніж у сильної.