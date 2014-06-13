У інтернет-залежності наркотична природа

Фахівці провели дослідження і прийшли до висновку, що інтернет-залежність має наркотичне походження, пише lenta-ua.net.

Фахівці з Китаю провели ряд досліджень, в яких була вивчена робота мозку 35 людей віком 14 - 22 роки. Вони заповнили анкету, за результатами якої практично половина молодих людей визнали самі себе інтернет-залежними.

Учасникам проводили магніторезонансну томографію, під час якої встановили, що тяга до інтернету сприяє активації в мозку тих процесів, які виникають при пристрасті до наркотичних засобів і алкоголю.

З'ясувалося, у людей, не здатних обходитися без інтернету, порушені провідні шляхи між зонами мозку, які відповідають безпосередньо за формування емоцій, прийняття рішень, а також за концентрацію уваги.

І у алкоголіків з наркоманами, і в залежних від інтернету людей у головному мозку відбуваються аналогічні процеси уповільнення роботи головного мозку.

Про те, що прихильність до інтернету, а також різних гаджетів виступає формою залежності, говорять вже досить давно багато психологів.

У різних країнах США і Європи створені спеціальні табори, де інтернет-наркомани проходять лікування безпосередньо від залежності.