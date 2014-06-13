Запропоновано новий метод діагностики раку передміхурової залози

Група дослідників з Університету Аделаїди на чолі з Люком Селтом (Dr Luke Selth) запропонувала новий спосіб діагностики раку передміхурової залози.

В даний час найбільш популярним способом діагностики є визначення концентрації простат-специфічного антигену (ПСА). Цей метод характеризується високою чутливістю, однак не є специфічним саме для раку передміхурової залози. Підвищення концентрації ПСА може розвиватися і при інших захворюваннях простати. Нерідко пацієнти з підозрою на рак передміхурової залози піддаються непотрібній біопсії.

Запропонований австралійськими фахівцями спосіб дозволяє виявити присутність в організмі пухлини передміхурової залози і навіть визначити тяжкість захворювання. Він заснований на виявленні в насінній рідині чоловіків особливих мікроРНК, рівень яких підвищується при розвитку цієї форми раку. Також дослідникам вдалося з'ясувати, що рівень мікроРНК miR-200b розрізнявся у чоловіків, що страждали легкими і важкими формами раку передміхурової залози.

Автори вважають, що новий метод діагностики знайде широке застосування в клінічній практиці. Він допоможе уникнути непотрібних медичних маніпуляцій, а також своєчасно почати необхідне лікування.

Remedium.ru