Фарби для волосся містять канцерогенні сполуки

Перукарі, які використовують стійкі барвники або роблять перманент, мають в крові високу концентрацію канцерогенів. Як було встановлено, у фарбах містяться окислювальні барвники, які працюють за допомогою перекису водню. Вони провокують хімічну реакцію між ароматичними амінами і сполучними фарбувальними компонентами, пише meddaily.ru з посиланням на Financial Express.

Ароматичні аміни - толуідини - не раз пов'язували з раком, а орто-толуідин офіційно визнали канцерогеном. В ЄС ароматичні аміни заборонені до використання в багатьох косметичних продуктах. Але, як довели вчені з Лундського Університету, це не рятує перукарів.

Фахівці проаналізували склад крові. Також їх цікавили так звані аддукти гемоглобіну. По них можна було простежити за тривалим впливом канцерогенів (тест показував, скільки молекул гемоглобіну приєдналися до молекул толуідинів). І цей метод оцінки перевірили на 295 перукарях, 32 жінках, які регулярно фарбують волосся, і 60 людях, які не користувалися небезпечними продуктами протягом року. Виявилося, у перукарів в організмі були про-толуідин і мета-толуідин. Чим частіше перукар фарбував клієнтам волосся або робив перманентну завивку, тим більше підвищувалася концентрація канцерогенів.