Які продукти не можна їсти на сніданок

Банани. Табу на них пояснюється вмістом великої кількості магнію, що може викликати серцево-судинні захворювання.

Апельсини. Не варто їсти на сніданок і апельсини, які можуть спровокувати алергію і гастрит.

Помідори і хурма. Вони містять велику кількість дубильної кислоти і пектину, що може призвести до утворення шлункового каменю.

Сирі овочі (капуста, солодкий перець, огірки). Протипоказані на сніданок людям з проблемами кишково-шлункового тракту, бо можуть викликати подразнення слизової шлунка.

Картопля. Картопля може стати причиною тяжкості в шлунку.

Йогурт. Вживання йогурту на голодний шлунок корисного ефекту не дасть: він втратить більшу частину важливих елементів. Замість цього його краще їсти через дві години після їжі.

Консерви. Якщо їсти їх на сніданок, ти ризикуєш зіткнутися з проблемами травного тракту.

Часник. Якщо не хочеш гастроспазмів, то на голодний шлунок часник краще не вживати.

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