FDA дозволила продовжити клінічні дослідження препарату для лікування гепатиту С

Тепер компанія зможе приступити до випробувань новинки серед пацієнтів, які страждають на вірусний гепатит С.

FDA наклала заборону на проведення клінічних досліджень у липні 2013 року після того, як в ході досліджень I фази совапревіру серед здорових добровольців було відмічено підвищення рівня ферментів печінки на тлі комплексної терапії совапревіром і атазанавіром.

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У вересні минулого року Achillion представила в регуляторний орган додаткові дані про препарат, однак експерти FDA тільки зараз дозволили продовжити розробку експериментальної новинки.

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Як повідомляється в прес-релізі компанії, FDA дала дозвіл на дослідження дії максимальної добової дози совапревіру (200 мг) серед пацієнтів з гепатитом С і одноразових доз препарату серед здорових добровольців. Однак відомство залишило заборону на вивчення дії багаторазового введення ЛЗ у здорових волонтерів.

Совапревір відноситься до класу інгібіторів протеази NS3/4A, що грає важливу роль у реплікаційному циклі вірусу гепатиту С.

remedium.ru