Про стан головного мозку розкажуть очі

Американські вчені, для вивчення сітківки ока, використовували когерентну оптичну томографію.

Вивченню піддали шари сітківки, які не вдавалося раніше візуалізувати. Цей метод дослідження абсолютно безпечний для пацієнта, і в 10 разів дешевше, ніж магнітно-резонансна томографія.

60 здорових добровольців і 164 пацієнта з розсіяним склерозом, взяли участь у дослідженні. За допомогою оптичної когерентної томографії, протягом 4 років, їм регулярно проводили вимірювання товщини внутрішнього шару сітківки. Магнітно-резонансна томографія, використовувалася для оцінки стану головного мозку.

Отримані результати показали: чим більше у пацієнтів з розсіяним склерозом набряк сітківки, тим сильніше запалення в головному мозку. Точно оцінити прогресування захворювання і скоригувати лікування, можна за результатами оптичної когерентної томографії.

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