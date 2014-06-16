Холодний чай небезпечний для здоров'я нирок
Як виявилося, не так і безпечний цей безневинний, на перший погляд, напій. Адже холодний чай у спеку - особливо улюблений напій для багатьох
Урологи з Університету Чикаго дійшли висновку, що у холодному чорному чаї міститься величезна кількість оксалатів - кислих солей, які дуже шкідливі і навіть небезпечні для нирок.
У спеку наш організм особливо схильний до зневоднення, тому що ми надмірно потіємо. Поповнюючи рідину за допомогою чаю, ми збільшуємо ризики сечокам'яної хвороби в 2 рази. Як відомо, ниркові камені бувають кількох різновидів, що утворюються в нирках і сечових трубах.
Особливо великий ризик сечокам'яної хвороби у чоловіків і жінок після 40 років. Причому чоловіки ризикують більше. Цікаво, що в гарячому чаї оксалати містяться в значно меншій кількості.
Шкідливі для нирок оксалати також є в шоколаді, шпинаті, ревені і горіхах.
На думку американських вчених лікарів, звичайна негазована вода з лимоном - ідеальний напій для втамування спраги в літню спеку. Крім того, лимонна кислота ще і запобігає утворенню ниркових каменів.