Холодний чай небезпечний для здоров'я нирок

Урологи з Університету Чикаго дійшли висновку, що у холодному чорному чаї міститься величезна кількість оксалатів - кислих солей, які дуже шкідливі і навіть небезпечні для нирок.

У спеку наш організм особливо схильний до зневоднення, тому що ми надмірно потіємо. Поповнюючи рідину за допомогою чаю, ми збільшуємо ризики сечокам'яної хвороби в 2 рази. Як відомо, ниркові камені бувають кількох різновидів, що утворюються в нирках і сечових трубах.

Особливо великий ризик сечокам'яної хвороби у чоловіків і жінок після 40 років. Причому чоловіки ризикують більше. Цікаво, що в гарячому чаї оксалати містяться в значно меншій кількості.

Шкідливі для нирок оксалати також є в шоколаді, шпинаті, ревені і горіхах.

На думку американських вчених лікарів, звичайна негазована вода з лимоном - ідеальний напій для втамування спраги в літню спеку. Крім того, лимонна кислота ще і запобігає утворенню ниркових каменів.

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