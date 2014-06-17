Залежність від їжі існує - вчені

І це не проста відмовка, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Як встановили вчені, деяких жінок із зайвою вагою більше стимулюють зображення їжі на інстинктивному рівні. Притому, у них слабша сила волі.

Деякі жінки, які брали участь у дослідженні, стикалися з гострою тягою до їжі відразу після її прийому. А це явна ознака залежності, пов'язаної з роботою нейропередатчиків. Вони включаються, коли людина грає в азартні ігри, їсть, курить, займається сексом, вживає наркотики.

Стан учасниць перевіряли через 3 години після їжі або відразу після прийому їжі, показуючи їм на комп'ютері картинки з їжею. На деяких картинках були жирні або солодкі продукти, а на деяких - зображення, що не пов'язані з їжею. Жінки повинні були натискати на мишку максимально швидко при появі картинок. І жінки з зайвою вагою мали сповільнену реакцію.

При цьому у деяких жінок з'явився голод незалежно від того, коли вони їли. Значить, у них була фізіологічна схильність до переїдання. Правда, не виключено, що переїдання спровоковано психологічним стресом, звичкою або нудьгою.